Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Около четырех лет Виктор Дробыш занимался продвижением Настасьи Самбурской на российской эстраде. В итоге артистка сочла, что сотрудничество не принесло должного эффекта, в связи с чем подала в суд на продюсера, чтобы расторгнуть контракт.

Помимо этого, 33-летняя звезда «Универа» требует от наставника вернуть ей песни. По сообщению источника, о денежной компенсации в этой истории речи нет.

К слову, совсем недавно Самбурская и Дробыш стали героями похожего скандала — поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила звезд в краже стихотворения для ироничной композиции «Старая» и подала на них в суд. 

Дробыш резко отреагировал на претензии писательницы, поставив под сомнение ее талант. 

«Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принес песню, сказал, что все нормально. А потом, когда трек вышел, она задним числом захотела забрать. Они сами меня уговаривали сотрудничать — поэтесса и композитор. В итоге сингл оформлен на нее, никто ничего не воровал. Мне вообще глубоко наплевать. Ничего не случится, если такие песни вообще не будут существовать на Земле», — парировал продюсер.

Фото: Legion-Media


# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
СМИ: Самбурская подала в суд на продюсера Дробыша, потребовав отдать ее песни
СМИ: Самбурская подала в суд на продюсера Дробыша, потребовав отдать
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда
Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда
На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение
На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Еще по теме

Опубликовано видео «драки» Дробыша и Самбурской в студии «Авторадио»
Настасья Самбурская подралась с влиятельным продюсером
На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей
Ольга Бузова высказалась о пародийном клипе Дробыша и Самбурской