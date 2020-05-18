Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Влада Некрасова

Около четырех лет Виктор Дробыш занимался продвижением Настасьи Самбурской на российской эстраде. В итоге артистка сочла, что сотрудничество не принесло должного эффекта, в связи с чем подала в суд на продюсера, чтобы расторгнуть контракт.

Помимо этого, 33-летняя звезда «Универа» требует от наставника вернуть ей песни. По сообщению источника, о денежной компенсации в этой истории речи нет.

К слову, совсем недавно Самбурская и Дробыш стали героями похожего скандала — поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила звезд в краже стихотворения для ироничной композиции «Старая» и подала на них в суд.

Дробыш резко отреагировал на претензии писательницы, поставив под сомнение ее талант.

«Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принес песню, сказал, что все нормально. А потом, когда трек вышел, она задним числом захотела забрать. Они сами меня уговаривали сотрудничать — поэтесса и композитор. В итоге сингл оформлен на нее, никто ничего не воровал. Мне вообще глубоко наплевать. Ничего не случится, если такие песни вообще не будут существовать на Земле», — парировал продюсер.

Фото: Legion-Media



