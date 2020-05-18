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Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно

Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно

На днях 38-летняя Наталья Водянова дала видеоинтервью российской версии журнала Vogue. В разговоре с главредом издания Машей Федоровой модель рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на ее жизни.

Наталья призналась, что если бы не вспышка заболевания, в это время, в середине мая, она бы уже была на девичнике со своими подругами в Коста-Рике. Водянова также уточнила, что они с возлюбленным, 42-летним Антуаном Арно, решили перенести свадьбу на год. Наталья просто не захотела вносить коррективы в заранее продуманный до мелочей сценарий торжества.


Наталья Водянова и Антуан Арно

Все примерки отложились, свадебное платье уже должно было быть готово, потому что свадьба планировалась через месяц. И если бы все шло, как шло, то я бы уже примеряла свадебное платье. Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали. Для меня это не проблема. Антуан говорил: "Может, осенью?" Но я: "Нет-нет, мы ждем лета спокойно". Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм,

— объяснила перенос свадьбы Водянова.

 

 

Наталья также уточнила, что все сложилось именно так, как должно было, а также призналась, что пока ей страшно смотреть в будущее. В то же время модель выразила надежду, что скоро пандемия коронавируса закончится, и все вернется на круги своя.


Напомним, что о свадьбе с Антуаном Арно Наталья Водянова объявила в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020. Позже модель призналась, что само предложение возлюбленный сделал ей еще задолго до этого, но она не сразу решилась рассказать об этом широкой публике:

Он сделал мне предложение почти год назад, как раз в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец пришло время рассказать об этом миру. Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей.

Наталья Водянова и Антуан Арно начали встречаться в 2011 году. В 2014 году на свет появился их сын Максим, а еще через 2 года родился младший Роман. Вместе они также воспитывают троих детей Натальи от первого брака с аристократом Джастином Портманом — сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Eliena20.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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