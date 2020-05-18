Назван самый часто матерящийся актер

Вадим Карасев

Джона ХиллФото: Clemens Niehaus / Globallookpress.com

Самым часто матерящимся актером назван Джона Хилл, сообщает Vulture со ссылкой на исследование портала Buzz Bingo.

Уточняется, что сайт проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и определил, кто из артистов использовал больше всего нецензурных слов. На первом месте оказался Джона Хилл. Он смог стать лидером рейтинга благодаря таким работам, как «Волк с Уолл-стрит», «SuperПерцы», «Полный расколбас» и «Апокалипсис по-голливудски».

На первых местах списка оказались и такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.

В марте портал Buzz Bingo составил рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов. Первое место заняла лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». В ней насчитали 715 ругательств. На втором месте — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. В криминальной драме 2019 года нашли 646 бранных слов. На третьей строчке с 606 ругательствами оказался еще один фильм Скорсезе — выпущенное в 1995-м «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли.