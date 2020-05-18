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Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса

Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнесаФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Более 75 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты опроса от разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

По данным исследования, ресторанную отрасль назвали самой пострадавшей от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавируса. За этот вариант проголосовали 82,9 процента респондентов. На втором месте оказалась индустрия моды и красоты — 61,6 процента голосов, на третьем —производственная сфера, которую отметили 48,5 процента опрошенных.

Участники опроса уверены, что легче всего кризис смогут пережить игроки IT-индустрии (81,5 процента), телекоммуникационная отрасль (54,2 процента), а также медицина (37,1 процента).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за II квартал для малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). В том числе речь идет о списании платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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