Названы ускоряющие старение продукты

Лидия Мартынова

Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток, выяснила научная группа из испанского Университета Наварры. Об этом сообщает La Vanguardia.

Хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными. Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой.