Невостребованным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России

Вадим Карасев

Sukhoi SuperJet 100Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Десяткам никому не нужных российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) нашли место. «Ростех» намерен поставить около 60 лайнеров, на которые не могут найти покупателей, авиакомпании Red Wings. Перевозчик контролируется госкорпорацией через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Самолеты SSJ100 сейчас в разной степени готовности: 22 борта уже полностью собраны и оборудованы изнутри и находятся на хранении в Венеции, Жуковском и в Иркутске. Этим самолетам уже несколько лет, они предназначались для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забрать. Например, мексиканская Interjet заказывала 30 единиц, а забрала только 22, ирландская Cityjet — 15 единиц с опционом еще на 16, однако забрала только семь. По словам источников, были и другие заказчики, которые в дальнейшем решили не брать российские самолеты.

Около 10 лайнеров находятся на доводочной линии в Жуковском, где самолеты проходят испытания перед поставкой. Еще примерно 30 бортов в разной степени готовности сейчас на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Там они закладывались в расчете на будущие заказы, которые не были реализованы или были перенесены. Цена одного борта оценивается примерно в 33 миллиона долларов. Таким образом, ОАК располагает невостребованным флотом на 2 миллиарда долларов.

По данным собеседников издания, программа поставки SSJ100 в лизинг согласована и была представлена президенту России Владимиру Путину. Она предполагает поставку до 60 единиц Red Wings в течение 2020-2024 года (самолеты могут получить и другие авиаперевозчики), однако глава государства еще должен одобрить ее параметры. Пока авиакомпания эксплуатирует самолеты Airbus 320/321. Борты, согласно плану, может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний. Ею могут стать принадлежащая Минтрансу ГТЛК, «ВЭБ-лизинг» или входящая в «Ростех» «Авиакапитал сервис».

Мировую авиаотрасль в 2020 году накрыл масштабный кризис из-за пандемии коронавируса и падения спроса на услуги перевозчиков. Однако спроса на российские борты не было и до начала эпидемии. Так, в феврале сообщалось, что на 2020 год Россия не получила ни одного заказа на SSJ100.