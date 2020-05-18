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Никас Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларов

Никас Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларовНикас СафроновФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский художник Никас Сафронов порезал палец о консервную банку из-под шпрот, после чего тот воспалился. После трех операций и длительного лечения он получил 320 тысяч долларов от страховой компании. Об этом Сафронов рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», опубликованном на YouTube.

По словам художника, он порезал палец уже после того, как выкинул пустую банку. Сафронов попытался утрамбовывать мусор в ведре, «чтобы вошло побольше», после чего повредил палец, который через некоторое время воспалился.

Художник уточнил, что палец спасли, однако кости не сошлись, из-за чего он больше не гнется. Сафронов отметил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. Он ежегодно платит за страховку около 23 тысяч долларов.

8 апреля сообщалось, что Сафронов во время режима самоизоляции покинул московскую квартиру из-за дня рождения, попал в аварию и разбил лицо. Тогда он пожаловался, что у него не сгибается палец на левой руке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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