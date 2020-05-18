Николай Николаев выступил против усиления контроля за использованием леса гражданами

Анастасия Иванова

Усиливать контроль за тем, как граждане используют древесину, заготовленную для собственных нужд, не нужно, наоборот, необходимо делать как можно более доступной заготовку дров для отопления или ремонта домов. Об этом сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя соответствующую инициативу Архангельского областного Собрания депутатов. Также он сообщил, что в депутаты планируют провести парламентские слушания на эту тему.

В Госдуме готовится к первому чтению законопроект Архангельского областного Собрания депутатов, по которому органы государственной власти регионов должны будут следить, как расходуют лес, заготовленный для муниципальных или государственных нужд или гражданами для собственных нужд по договорам купли-продажи. Если заготовленную древесину станут использовать не на оговоренные цели, например, продадут вместо того, чтобы отапливать ей дом, нарушителей ждёт неустойка. Сейчас такой контроль налажен не во всех регионах, отмечают авторы инициативы.

Николай Николаев выступил против этого предложения. «Не надо следить, как люди используют то, что им причитается по праву, заглядывая к ним в дома, чтобы узнать, сжигают они дрова или не дай Бог пустили их на подпорку какого-нибудь старого шкафа», — считает он.

Вместо этого нужно сделать так, чтобы гражданам было как можно проще заготавливать дрова на собственные нужды, отметил депутат. Он рассказал, что сейчас воспользоваться этим правом непросто. Например, жителям удалённых посёлков, чтобы выписать древесину, приходится ехать в региональные центры, а бывает так, что людям выделяют делянки за много десятков километров от их домов, в результате чего на доставке дров наживаются «абсолютные непонятные «карманные» компании». Также есть мошеннические схемы, когда древесина, которая должна идти на личные нужды граждан, используется незаконно и не доходит до людей, добавил он.

«В этой сфере много проблем, злоупотреблений чиновников, которые дают право на получение древесины недоступным», — считает Николаев.

Эту проблему уже поднимали на Лесном форуме, который проводят в регионах под эгидой Госдумы, а когда эпидемическая обстановка позволит, в палате проведут парламентские слушания и совещания, чтобы разработать решения накопившихся в этой сфере проблем, сообщил депутат.

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