Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси

Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси

Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси

Помимо страшного ДТП в селе Пороскотень Бородянского района в Киевской области, в котором погибли три человека, в столичном регионе на выходных произошла еще одна авария, уже на исходе суток.

Так, вечером в воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись два автомобиля.

Об этом пишет «Киев Оперативный».

Сообщается, что речь идет о столкновении патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

«На перекрёстке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло в воскресенье уже в «первой столице» — Харькове. Там молодая девушка на желтом Porsche снесла дорожный знак, а ее авто оказалось на цветочной клумбе. У машины отлетело переднее колесо и несколько деталей. ЧП произошло недалеко от площади Свободы. Причина его пока неизвестна.

36 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В США высказались о ходе расследования появления коронавируса
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
Названы сроки возвращения тепла в Россию
Названы сроки возвращения тепла в Россию
Оценены перспективы перехода различных профессий на удаленку
Оценены перспективы перехода различных профессий на удаленку
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Энергетика дома: советы экспертов о том, как избежать скандалов в семье
Энергетика дома: советы экспертов о том, как избежать скандалов
В США ученые заявили об обнаружении антитела для лечения COVID-19 с 100% результатом
В США ученые заявили об обнаружении антитела для лечения COVID-19 с
Антон Криворотов: «Чем больше узнаю Барбару, тем больше мы сближаемся»
Антон Криворотов: «Чем больше узнаю Барбару, тем больше мы сближаемся»
В 2020 году в России не будут проводить ЕГЭ по базовой математике
В 2020 году в России не будут проводить ЕГЭ по базовой математике
Голикова: Любая больница заинтересована поставить больше «ковидов»
Голикова: Любая больница заинтересована поставить больше «ковидов»
Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
Число случаев COVID-19 в Мексике приблизилось к 50 тысячам
Франция настраивается на отпускной сезон: первым делом — внутренний туризм
Франция настраивается на отпускной сезон: первым делом — внутренний

Топ на сегодня

Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный полк»
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не идет
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не

Еще по теме

Три человека погибли в Иванове при столкновении такси и грузовика
В Японии автомобиль врезался в группу школьников
Массовое ДТП с такси на Большевиков: пострадали три женщины и 7-месячный младенец
В Киеве из-за действий полицейских произошло ДТП