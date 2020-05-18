Ночное ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись авто полиции и известной службы такси

Лидия Мартынова

Помимо страшного ДТП в селе Пороскотень Бородянского района в Киевской области, в котором погибли три человека, в столичном регионе на выходных произошла еще одна авария, уже на исходе суток.

Так, вечером в воскресенье, 17 мая, в Киеве столкнулись два автомобиля.

Об этом пишет «Киев Оперативный».

Сообщается, что речь идет о столкновении патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

«На перекрёстке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло в воскресенье уже в «первой столице» — Харькове. Там молодая девушка на желтом Porsche снесла дорожный знак, а ее авто оказалось на цветочной клумбе. У машины отлетело переднее колесо и несколько деталей. ЧП произошло недалеко от площади Свободы. Причина его пока неизвестна.