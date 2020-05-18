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Ночные клубы Киева переполнены и работают с нарушениями правил карантина

Ночные клубы Киева переполнены и работают с нарушениями правил карантина
В Киеве со смягчением карантина, впервые за долгое время, начали работать ночные клубы, но не все соблюдают противоэпидемиологические правила. Об этом сообщает ТСН.

Так, парковка возле наиболее дорого ночного клуба в столице, куда часто заглядывают украинские политики и звезды, на выходных была заполнена до отказа. В фойе клуба охранник в маске и перчатках проводил посетителям температурный скрининг. Но в самом клубе люди чаще всего не соблюдают дистанцию, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают совместные селфи, отмечает издание.

В заведении антисептики были лишь у охранников на входе, а также на рецепции, но отсутствовали в уборных клуба. Но менеджер клуба утверждает, что антисептиков в клубе достаточно.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", — говорит Александр Григоренко.
В другом популярном в столице клубе посетителей было намного меньше, также на входе для посетителей предлагался антисептик. Маски для входа были не обязательными, поэтому большая часть людей была без средств защиты от вируса.

В популярном киевском караоке-клубе также было мало посетителей, а официанты без масок и перчаток предлагали воспользоваться бесконтактным меню и маской.

В Киеве также возобновил работу элитный клуб Queen. Вечеринка там проходила в ночь с 15 на 16 мая. На кадрах из заведения видно, что в клубе были заполнены все столики и танцпол. Большинство гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Отмечается, что несмотря на смягчение карантина, рискнули открыться не более 10% столичных клубов.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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