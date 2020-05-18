Ночные клубы Киева переполнены и работают с нарушениями правил карантина

Анастасия Иванова

В Киеве со смягчением карантина, впервые за долгое время, начали работать ночные клубы, но не все соблюдают противоэпидемиологические правила. Об этом сообщает ТСН.Так, парковка возле наиболее дорого ночного клуба в столице, куда часто заглядывают украинские политики и звезды, на выходных была заполнена до отказа. В фойе клуба охранник в маске и перчатках проводил посетителям температурный скрининг. Но в самом клубе люди чаще всего не соблюдают дистанцию, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают совместные селфи, отмечает издание.В заведении антисептики были лишь у охранников на входе, а также на рецепции, но отсутствовали в уборных клуба. Но менеджер клуба утверждает, что антисептиков в клубе достаточно."Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", — говорит Александр Григоренко.В другом популярном в столице клубе посетителей было намного меньше, также на входе для посетителей предлагался антисептик. Маски для входа были не обязательными, поэтому большая часть людей была без средств защиты от вируса.В популярном киевском караоке-клубе также было мало посетителей, а официанты без масок и перчаток предлагали воспользоваться бесконтактным меню и маской.В Киеве также возобновил работу элитный клуб Queen. Вечеринка там проходила в ночь с 15 на 16 мая. На кадрах из заведения видно, что в клубе были заполнены все столики и танцпол. Большинство гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.Отмечается, что несмотря на смягчение карантина, рискнули открыться не более 10% столичных клубов.