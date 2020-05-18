Оценены перспективы левого движения в США после поражения Сандерса

Вадим Карасев

Берни СандерсФото: Tom Brenner / Reuters

Прогрессивные политики в США пребывают в отчаянии после поражения сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в борьбе за пост кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах, однако готовы пересмотреть ряд своих убеждений ради победы в будущем. Перспективы дальнейшего развития левого движения оценило Politico.

Как отмечает издание, еще в конце февраля сторонники Сандерса были практически уверены в его победе на праймериз в большинстве штатов. Сам сенатор тогда заявлял, что истеблишменту Демпартии не удастся остановить представителей левого движения на пути к победе. Однако дальнейшие события лишили шансов на успех не только самого Сандерса, но и других сторонников его идей. Так, уже трое политиков-прогрессивистов — Джессика Сиснерос (Jessica Cisneros) в Техасе, Роберт Эммонс (Robert Emmons) в Иллинойсе и Морган Харпер (Morgan Harper) в Огайо — потерпели поражение на праймериз в борьбе с более умеренными кандидатами от Демпартии за место в Конгрессе. Сенатор от Массачусетса Эд Марки (Ed Markey), который заручился поддержкой самой молодой конгрессвумен США Александрии Окасио-Кортес, также пока отстает от более умеренного Джо Кеннеди (Joe Kennedy).

При этом левые оказывают все меньшее влияние на политику Демпартии. В частности, заседающие в Конгрессе демократы стабильно отказываются принимать их наиболее смелые предложения по борьбе с коронавирусом.

В результате, пишет Politico, среди представителей движения развернулись дебаты относительно его будущего. Некоторые прогрессивисты считают, что даже несмотря на поражение Сандерса, левые идеи в целом остаются популярными среди населения в своем нынешнем виде и подобные неудачи являются не более чем «болезнью роста», через которую надо просто пройти. В то же время другие представители движения отмечают, что для победы им необходимо пересмотреть свою риторику и скорректировать курс. В частности, считают они, прогрессивистам необходимо заручиться поддержкой не только молодежи, но и американцев старшего возраста, в первую очередь афроамериканцев, которые считаются одними из главных и самых давних сторонников Демпартии. Левым уже удалось добиться лояльности части этой категории избирателей благодаря продвигаемой программе Medicare for All, однако этого оказалось недостаточно.

Вероятно, считает издание, в дальнейшем левому движению все же предстоит пересмотреть свой подход к формированию избирательной базы, обратив внимание на те категории продемократического электората, поддержкой которого обычно заручаются умеренные представители партии вроде бывшего вице-президента США Джо Байдена — более образованных и обеспеченных жителей пригородов.

В марте Politico писало, что Александрия Окасио-Кортес отказалась идти по стопам Берни Сандерса, который является лидером американского левого движения, и перестала его поддерживать. Как отмечало издание, получив место в Конгрессе в начале 2019 года, Окасио-Кортес начала смягчать свою риторику и демонстрировать менее радикальный подход по ряду вопросов.