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Оценены перспективы перехода различных профессий на удаленку

Оценены перспективы перехода различных профессий на удаленкуФото: GUSTAU NACARINO / Reuters

Эксперты рассказали о перспективах перехода представителей различных профессий на удаленный формат работы после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Мамаев, партнер консалтингового агентства в сфере поиска топ-менеджеров Zoom Executive Search, считает, что те, кто занимаются маркетингом, финансами и бухгалтерским учетом, юристы и некоторые управленцы могут полноценно работать на удаленке.

Мамаев подчеркнул, что уже сейчас многие компании активно прибегают к дистанционной работе. «Просто к этому надо привыкнуть, это вопрос культуры. Я думаю, что до половины административно-управленческого персонала можно переводить на такой формат работы», — добавил он.

Вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов, в свою очередь, отмечает, что после пандемии коронавируса наиболее вероятен переход многих отраслей к гибридной системе, когда офисы используются в основном для встреч и собраний, а часть проектов осуществляется дистанционно.

По его мнению, всем компаниям в той или иной мере придется переосмыслить свои подходы к работе. Однако это не коснется определенных отраслей производства и строительства.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян без труда перестроилось на дистанционный режим работы и удаленка понравилась каждому третьему.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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