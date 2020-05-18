Океанологи открыли странный «гламурный» вид морских существ – «черви Элвиса»

Вадим Карасев





Океанологам посчастливилось найти глубоководных морских чешуйчатых червей. По словам исследователей, они обитают на таких глубинах, куда совсем не проникает солнечный свет, поэтому эти существа полностью слепы. Но зачем им такая «гламурная» перламутровая окраска, если нет солнца – загадка.

Учёные выделили четыре вида таких червей - Peinaleopolynoe goffrediae, P. mineoi, P. orphanage и P. Elvisi. Последний действительно назван в честь знаменитого певца, а точнее, в честь его сценических ярких нарядов, пишет Phys.org

Именно «черви Элвиса» будут изучаться особенно тщательно, поскольку они не способны видеть друг друга, оставаясь невидимыми для других, но, тем не менее, они очень пёстрые. Интересный феномен, поскольку глубоководные существа часто имеют очень скудную окраску. Стоит отметить, «черви Элвиса» были обнаружены на глубине в 914 метров.

Пока что из жизни этих существ известно только то, что они питаются падалью и имеют буйный нрав. Их драки удалось запечатлеть – видно, как они поочерёдно бросаются друг на друга, царапая чешую противника.

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