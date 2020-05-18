Опять "заговор". Россию обвинили в желании развалить ЕС с помощью COVID

Лидия Мартынова

Близкие к российскому руководству источники и государственные СМИ распространяют в странах Евросоюза "теории заговора" и дезинформацию по коронавирусу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag.





"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России ... распространяют теории заговора и дезинформацию (о коронавирусе, – ред.) в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", – цитирует его РИА Новости.

Целью такой якобы имевшей место дезинформации он назвал подрыв доверия общественности к местным властям, а также "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис".

Сергей Лавров отреагировал на обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе.

Российский министр обратил внимание, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии.

Утром в воскресенье радио Sputnik сообщило, что Bloomberg переименовал статью о смертности от COVID-19 в России после скандала и обращения российского внешнеполитического ведомства.