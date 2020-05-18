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От Мэрилин Монро до Клеопатры. 5 ярких образов от Гоар Аветисян на самоизоляции

От Мэрилин Монро до Клеопатры. 5 ярких образов от Гоар Аветисян на самоизоляции
Бьюти-блогер придумала оригинальный способ развлечения для подписчиков и запустила несколько собственных марафонов. Так, в течение карантина, беременная Гоар предстает перед публикой в необычных видах.

Несмотря на то, что Гор Аветисян находится в интересном положении, она продолжает работать и совершенствоваться в профессии визажиста. Об этом говорят яркие образы, в которые она перевоплощается на радость зрителям. Подписчики уже видели Гоар в роли диснеевских героинь, среди которых были Жасмин, Ариэль и Бель. А, по признанию самой Аветисян, она была в восторге от Белоснежки в собственном исполнении. 

Не обошла стороной бьют блогер и культовых персонажей. Гоар показалась поклонникам в блестящем пиджаке и шляпе, которые любил носить Майкл Джексон и, конечно, переняла образ самой популярной блондинки из мира кино — Мерилин Монро.



К слову, подписчики особенно отмечают сексуальность в работах Аветисян. Публику покорили Клеопатра, индианка и греческая богиня. «Очень натурально, изыскано, я бы каждый день так красилась»; «Это просто взрыв мозга. Я не успеваю за твоими задумками, это потрясающе»; «Гоар, вы войдете в историю со своими макияжами», — уверены почитатели блогера.

Напомним, что в марте стало известно — Гоар ждет мальчика. Аветисян организовала целое мероприятие в честь этого и лопнула вместе с возлюбленным шарик с синими блестками. «Когда узнала, что в положении, подумала: «Я же только похудела!» Потом долго не могла поверить, потому что, казалось, что моя надежда и мечта стать мамой давно угасла, и это невозможно. В общем, мне потребовалось недели две-три, чтобы осознать, что произошло, и что начался период, которого я ждала всю свою жизнь», — делилась ранее будущая родительница.



Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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От Мэрилин Монро до Клеопатры. 5 ярких образов от Гоар Аветисян на самоизоляции
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