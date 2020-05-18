Отец мальчика, зверски избитого отчимом: «Я не хотел этого ребенка»

Алексей Вольцев

В конце марта в одну из клиник Мончегорска с разрывом кишечника и другими увечьями поступил школьник по имени Макарий. Врачи чудом спасли юного пациента, над которым издевался отчим. Сегодня выяснилось, что родной отец ребенка не горит желанием видеться с ним.

Несколько месяцев Константин Бревнов нещадно истязал Макария, нанося ему тяжелые побои за малейшие провинности. Мать мальчика — 30-летняя Алена — защищала домашнего тирана, уверяя окружающих, что ее сын получил травмы во время... неудачных падений.

Когда делом заинтересовалась полиция, Алена изменила позицию, заявив, что тоже была жертвой избранника. «Он выгонял меня из комнаты, когда избивал Макария, грозился стереть в порошок — неуверенно объясняла она на передаче Первого канала «На самом деле». — Он мог бить его минут 20».

Сейчас Алена и ее супруг находятся под следствием. Возбуждено сразу четыре уголовных дела по вопиющему случаю. Окружение горе-матери настаивает, чтобы ее наказали по всей строгости закона.

Как только история получила широкую огласку, объявился родной отец Макария — Сергей Лукин. Ранее мужчина не горел желанием общаться с Аленой и ни разу не видел наследника.

«Когда я узнал об этом, испытал ужас. Как так можно поступить с ребенком? Честно признаюсь, изначально я не хотел его», — отметил Сергей, который пока не готов забрать сына к себе.

К скандалу уже подключились звезды. Так, Ида Галич пообещала, что намерена лично следить за историей мальчика и всячески способствовать тому, чтобы его обидчик получил по заслугам. К ней также присоединились Настя Ивлеева, Юлия Савичева.

«Я мама маленького ребенка и от прочитанного пребываю в шоке. Читая этот кошмар, постоянно думала только об одном: «Где была мать этого мальчика, и почему она не встала на защиту? Почему женщина в этой ситуации прикрывает мужчину, истязавшего ее ребенка? Почему она не испытывает никакого материнского инстинкта и выставляет собственного сына виноватым в содеянном?». Этому нет никакого оправдания. Я испытываю волнение за любую царапину своего ребенка, с содроганием сердца переживаю, когда ночью она просыпается от приснившегося кошмара и тянет свои ручки ко мне… Сердце кровью обливается, а на глазах — слезы», — делилась Савичева недавно.

Фото: Pixabay.com, ВКонтакте, кадр из передачи «На самом деле»/Первый канал