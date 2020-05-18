Почти 60 стран мира требуют от ВОЗ расследования по COVID-19

Вадим Карасев

Пятьдесят восемь стран, включая 27 членов Европейского Союза, Индию, Великобританию, Австралию, Индонезию, Россию, Новую Зеландию, Канаду, Южную Корею, внесли проект резолюции для 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет созвана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 18 мая 2020 года.

Резолюция требует скорейшего начала независимого расследования истоков возникновения COVID-19 и скоординированных ВОЗ международных ответных мер по противодействию пандемии. Страны, поддержавшие резолюцию, потребовали изучить "действия ВОЗ и их временные рамки".





Термин "временные рамки" имеет важное значение, поскольку многие страны и независимые исследователи утверждают, что структура здравоохранения ООН запоздала с объявлением не только передачи инфекции от человека человеку, но и глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, а затем и пандемии.

Кроме того, в резолюции также говорится, что функционирование международных медико-санитарных правил (ММСП) должно быть пересмотрено. ММСП - это комплекс обязательств в соответствии с международным соглашением между 196 государствами-членами и данным органом.

В документе, который уже поддержали порядка 60 стран, Китай не назван страной происхождения вируса.

23 января ВОЗ созвала совещание по объявлению глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Но она не объявила об этом и еще неделю ждала возвращения из Китая своего генерального директора Тедроса Адханом Гебрейесуса. К этому времени число случаев заболевания COVID-19 увеличилось в 10 раз, и вирус проник в 18 стран.

До середины января ВОЗ отрицала передачу коронавируса от человека к человеку. Сегодняшние исследования говорят о том, что уже в декабре были научные данные, подтверждающие этот тип заражения.

До конца февраля ВОЗ не поддерживала страны, вводящие ограничения на поездки в Китай. Когда нацправительства начали эвакуацию своих граждан из Уханя, эпицентра коронавируса, ВОЗ заявила, что не одобряет этот шаг.

Дорога к объявлению COVID-19 пандемией была столь же ухабистой. Официальные лица ВОЗ категорически отрицали это до середины февраля, несмотря на предупреждения со стороны мировых экспертов в области здравоохранения. По итогу пандемия была объявлена лишь 11 марта.

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