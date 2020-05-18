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Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками

Поклонская назвала идею Киева по "деоккупации" Крыма слежкой за лягушками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала профанацией разработку Украиной стратегии по возвращению Крыма, сравнив ее значимость со слежкой за кваканием лягушек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил о разработке экспертами ведомства стратегии "деоккупации" Крыма. По его словам, окончательный формат документа еще не определен. Чиновник отметил, что стратегией Украины в этом вопросе является "игра вдолгую". Она подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, "когда этот момент наступит".

# Политика
По материалам: ria.ru

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