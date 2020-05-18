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Полина Гагарина ушла от мужа

Полина Гагарина ушла от мужаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru в понедельник, 18 мая.

Уточняется, что 33-летняя исполнительница перестала жить с супругом-фотографом несколько месяцев назад. Несмотря на решение о расставании, пара еще не начала оформлять развод.

В настоящее время артистка работает через ООО «Полина Гагарина». С момента основании компании ее генеральным директором был Исхаков, но три недели назад его уволили, назначив на его должность Юлию Экс. В беседе с журналистами 42-летний фотограф не стал опровергать расставание с Гагариной, однако отметил, что официально их брак еще не расторгнут.

Пара поженилась шесть лет назад. В 2017 году у них родилась дочь Мия. У певицы также есть сын Андрей от первого мужа Петра Кислова, за которым она была замужем с 2007 по 2010 год.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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