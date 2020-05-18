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После свадьбы: как меняются мужчины в зависимости от знака зодиака

После свадьбы: как меняются мужчины в зависимости от знака зодиака
После свадьбы представители определенного знака зодиака показывают себя в другом свете. Гороскоп от победителя «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа поможет понять, стоит ли связывать жизнь с человеком, который не подходит по темпераменту и жизненным взглядам.

 

ОВЕН

Если до свадьбы Овен готов был часами веселить вас и демонстрировать лидерские качества в любой компании, при любых обстоятельствах и любым путем, то, приняв решение стать мужем, Овен все свои силы бросит на семью. Он будет максимально сосредоточен на доме и своей второй половинке. Если жена оценит это и проявит себя в ответ, это продлится долгие годы.

ТЕЛЕЦ

Тельцы мало меняются после свадьбы! Они и так ответственны, а свадьба их интересует с точки зрения укрепления отношений. Для Тельцов крайне важно иметь семью — это для них смысл жизни! Есть только одно, что может омрачить счастье — недостаточная отдача со стороны любимой женщины. В таком случае Тельца легко сбить с пути и сделать уязвимым перед трудностями.

БЛИЗНЕЦЫ

На первом месте у Близнецов — быть образцом! Это не тщеславие, это внутренняя потребность. Для Близнецов нужна только цель. Дальше они все сделают сами. Надежные партнеры и мужья. После свадьбы будет только лучше и больше! Это касается всего!

 

РАК

Рак способен удивлять. Рак — романтик и сердцеед. Главное, чтобы инициатива шла от него и только от него (в плане брака). А если уж мужчина Рак решил, то пойдет до конца. Единственное, в чем он может поменяться сразу после свадьбы — позволить себе заниматься своим любимым делом или работой в большей степени, что может внести недопонимание. Но потом вы поймете, что он просто старался сделать «как лучше» для вас обоих.

ЛЕВ

Для Льва важно, чтобы все было в свое время и на своем месте. Если Лев сделал предложение, значит, он чувствует, что готов к этому. Это также значит, что как личность он реализован и уверен в себе. Только в таком случае Львы женятся. Жена становится и другом, и любимой женщиной одновременно, а значит, она должна понимать и поддерживать во всем своего избранника. Тут могут быть недопонимания, потому что Львы очень требовательны ко всему и даже бывают эгоистичны. Но женскую мудрость никто не отменял.

ДЕВА

Если вам кажется, что ваш муж после свадьбы утратил свое прежнее обаяние и романтизм, то стоит потерпеть. Ему просто хорошо. Он спокоен, что наконец-то все так, как хотел. Дайте ему насладиться этим моментом, но не затягивайте.

 

ВЕСЫ

Весы способны удивить рядом своих качеств: хозяйственностью, хобби, например, которое вам может показаться странным или еще чем-то. Весы не всегда открыты на сто процентов, поэтому готовьтесь к возможным сюрпризам.

СКОРПИОН

Самое сложное со Скорпионом предстоит испытать до свадьбы! После, как правило, спадает и накал страстей, и градус обид. Главное, если вы согласились стать женой Скорпиона — не стоит давить на него слишком сильно и не нужно что-то требовать. Он сам все даст и сделает, если выбрать правильную тактику.

СТРЕЛЕЦ

Свободолюбивы. Женятся либо по настоящей любви, либо когда понимают, что встретили действительно надежного человека. Страсть в этом случае далеко не на первом месте. Стрельцу для счастья нужна «боевая подруга», которая всегда будет за его спиной. После свадьбы, как и до, будут и споры, и ссоры, и разногласия, но самое главное, что Стрелец — не предатель!

 

КОЗЕРОГ

Козероги — отличные мужья. Только одно качество способно омрачить счастье — лень! Если до свадьбы он был активен и энергичен, то вполне может случиться, что после свадьбы он перестанет быть таким. Возможны даже некие капризы, похожие на детские. Но это Козероги — простите их. Они не со зла.

ВОДОЛЕЙ

Очень любят порядок и любят, чтобы жены в них растворялись. Со своей стороны стараясь быть хорошим мужем, будет требовать и от жены того же! Список часто пополняется пунктами, и вы должны быть к этому готовы.

РЫБЫ

Рыбы знак подверженный стрессам. Они способны прекрасно справляться со своей сверхсложной работой, но последствия могут сказываться на семье. Отнеситесь с пониманием. Не думайте, что любовь прошла, если он «ушел в себя» или подобрал не тот тон в разговоре с вами. Давайте ему больше личного пространства!

Фото: pixabay.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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