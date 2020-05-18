Посол США в ОБСЕ выдал фото из польского гетто за депортацию крымских татар
Посольство России в США уличило постпреда Штатов при ОБСЕ Джеймса Гилмора во лжи – дипломат выдал фотографию из польского гетто за депортацию крымских татар в 1944 году. До этого такую же ошибку совершало американское посольство Украины.
"Очень плохая и провальная идея – использовать правила игры украинской дипломатии", – говорится в публикации.
Very bad and failing idea to use Ukrainian diplomacy playbook, @USAmbOSCE🇺🇸.
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"Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране. Особенно старается зампомощника госсекретаря Дж.Кент, уверенный, что знает прошлое России лучше нас", – заявили в посольстве.
Дипломаты подчеркнули, что публиковать подобные фейки ко Дню памяти депортированных народов, отмечаемому в Крыму 18 мая – это манипуляции в стиле "покидающей свой пост "циничной бандеры" П.Порошенко", которые не украшают Госдепартамент.
Как сообщал Ruposters, ранее украинского боксера и крымчанина Александра Усика вызвали на бой без правил из-за Крыма.