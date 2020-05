Посол США в ОБСЕ выдал фото из польского гетто за депортацию крымских татар

Вадим Карасев

Посольство России в США уличило постпреда Штатов при ОБСЕ Джеймса Гилмора во лжи – дипломат выдал фотографию из польского гетто за депортацию крымских татар в 1944 году. До этого такую же ошибку совершало американское посольство Украины.

"Очень плохая и провальная идея – использовать правила игры украинской дипломатии", – говорится в публикации.

Very bad and failing idea to use Ukrainian diplomacy playbook, @USAmbOSCE🇺🇸.

Read:

✅ https://t.co/0saGnKxQKt [2019]



Watch commemorative events in #Crimea🇷🇺 online:

▶️ https://t.co/3NNbVH1y3L https://t.co/uWOLPlOVFn pic.twitter.com/vSZKR14Uok

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 16, 2020

"Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь в нашей стране. Особенно старается зампомощника госсекретаря Дж.Кент, уверенный, что знает прошлое России лучше нас", – заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что публиковать подобные фейки ко Дню памяти депортированных народов, отмечаемому в Крыму 18 мая – это манипуляции в стиле "покидающей свой пост "циничной бандеры" П.Порошенко", которые не украшают Госдепартамент.

