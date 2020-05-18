Правоохранительные органы Латвии наносят удары по контрабандистам

Алексей Вольцев

Должностные лица Управления налоговой и таможенной полиции латвийской Службы госдоходов, проводя операцию в Рижском свободном порту, обнаружили в одном из контейнеров, предназначенных к погрузке на судно, восемь миллионов сигарет без акцизных марок. Таким образом, предотвращен возможный ущерб государству на сумму в более чем € 1 млн, пишет mixnews.lv.

Предыдущий подобный громкий случай имел место в начале марта, когда латвийские таможенники в реке Даугаве (Двине) на границе с Белоруссией нашли затопленный контейнер контрабандных сигарет. Сотрудники Пиедруйского отдела латвийской погранохраны проводили осмотр границы на моторной лодке, когда в окрестностях села Александрово, примерно в 10 метрах от берега, они нашли затопленный черный пластмассовый контейнер. В нем пограничники обнаружили 37600 сигарет «Премьер» с белорусскими акцизными марками. По этому поводу начат уголовный процесс.

Отметим, что в конце апреля работники Службы госбезопасности Латвии задержали бывшего высокопоставленного сотрудника Бюро защиты конституции (БЗК, контрразведка) Айгара Спаранса, про которого СМИ ранее писали, что он якобы «крышевал» контрабанду горючего и в интересах некоего предпринимателя вел продвижение нужных людей на ведущие государственные посты. Работу в БЗК Спаранс оставил в конце 2018-го, как сообщает передача Nekā personīga («Ничего личного») на канале TV3, не по своей воле. Айгарс Спаранс никогда не занимал руководящих постов в БЗК, но ему приписывалось большое влияние, пишет «Sputnik Латвия». Он решал различные экономические и политические вопросы, благодаря чему заработал противоречивую репутацию.

По свидетельствам очевидцев, Спаранс участвовал в «транзитных войнах» в Вентспилсе на стороне противника мэра города Айвара Лембергса Рудольфа Мерони. По неофициальной информации, Спаранс также контактировал с бизнесменом Григорием Гусельниковым, который приобрел банк Norvik и позже подал на Латвию в суд за то, что государство вредило его бизнесу.

В 2014 году газета Diena писала, что, по неофициальным сведениям, Спаранс в действовал как посредник в спорах крупных бизнесменов, связанных с политическими партиями. Издание отмечало, что об этом в суде Лондона официально заявил швейцарский адвокат Рудольф Мерони.

Со Спарансом в свою пору активно сотрудничало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией — в ту пору, когда оперативной разработкой в нем руководил Юрис Юрашс, ныне делающий карьеру политика в рядах Новой Консервативной партии.

«Я могу сказать, что мы с господином Спарансом сработались уже двадцать лет назад, когда он еще работал в полиции. Наше сотрудничество было очень успешным и более чем продуктивным, я не могу сказать о нем ни одного плохого слова. Могу только сказать, что он профессионал высокого полета», — отметил Юрашс в начале 2019 года.

Официально Спаранс вышел на пенсию по выслуге лет. По информации Nekā personīga, недовольство его работой выразило посольство США. Дипмиссия якобы собирала информацию против Спаранса уже довольно долго и нашла доказательства того, что Спаранс превысил полномочия в некоем деле, и сам сотрудник БЗК это признал. Этого оказалось достаточно, чтобы руководство отправило Спаранса на пенсию.

28 апреля 2020 года стало известно об аресте Спаранса. Более подробная информация пока что не разглашается, однако, по данным агентства LETA, речь идет о подозрении в коррупции и разглашении гостайны. Позже, однако, выяснилось, что «теневому решале» Спарансу вменяется получение взятки в € 35 000, а его подельниками являются некогда статусные латвийские политики Андрейс Пантелеевс и Эдвин Инкенс, пишет портал bb.lv.

Что примечательно, адвокатом подследственного Спаранса является Алла Юраша, cупруга председателя юридической комиссии Сейма Латвии Юриса Юрашса. Еще несколько лет назад ряд СМИ упоминал о взаимных связях глубоко интегрированных в силовые структуры семей Юрашсов, Cтрике и Спаранса.

«Новая Консервативная партия со Спарансом крупно облажалась», — пишет обозреватель издания Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета») Марис Краутманис. Он отмечает, что для имиджа бескомпромиссных борцов с коррупцией, который с самого основания присвоила себе Новая Консервативная партия, скандал вокруг Айгарса Спаранса будет губительным.

«Сейчас он после внесения залоговых денег в размере 50 тысяч евро освобожден от ареста, — пишет Краутманис, — О части этих денег позаботился бывший сотрудник Службы военной разведки и безопасности Майгурс Стрикис. Cтрикис является мужем недавно умершего политика Юты Стрике. Он — cторонник и финансовый жертвователь Новой Консервативной партии… Невооруженным глазом видна вовлеченность НКП в дело и даже нескрываемая заинтересованность повлиять на его ход… Ибо, если Спаранс начнет слишком много рассказывать, какие „варки“ устраивал он вместе с Юрашсами, может опрокинуться вся нынешняя пропагандистская конструкция НКП»

Упомянутый Майгурс Cтрикис пожаловался, что задержание Спаранса происходило в «брутальной» форме. Он считает: «Руководимая Нормундсом Межвиетсом Служба госбезопасности скорее напоминает не государственное ведомство, а службу безопасности группировки Лембергса». В связи с этим обозреватели отмечают, что жителям Латвии стоит запастись поп-корном — в предвкушении очередного реалити-шоу в жанре «ментовские войны».