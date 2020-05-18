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Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков

Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиковФото: RTBF

Премьер-министр Бельгии Софи Уилмес прокомментировала протестную акцию, которую устроили сотрудники больницы Сен-Пьер, повернувшись к ней спинами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал RTL.

Уилмес отметила, что провела беседу с медиками и призвала их к диалогу. По ее словам, важно уметь «слушать и объяснять, когда что-то идет не так».

Премьер добавила, что врачи оказались в трудном положении еще до кризиса, однако ситуация ухудшилась после начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что врачи устроили «коридор позора» Софи Уилмес. Всего в протестной акции приняли участие больше ста врачей и медсестер. Медицинский персонал выстроился по обе стороны дороги, и когда кортеж Уилмес проезжал мимо них, поочередно отвернулись от автомобилей. Таким образом медики пытались выразить свое недовольство отсутствием повышенных зарплат и премий за последние два месяца работы во время пандемии коронавируса.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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