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Президент Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Президент Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома.

"Я знаю, как в Республике [Дагестан] относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", - сказал глава государства.

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - отметил Путин.

Он напомнил, что "сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста, в этом году он начался 24 апреля, а завершится на этой неделе, 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам".

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По материалам: uposters.ru

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