Прямая помощь бизнесу из-за пандемии: кому она полагается и как ее получить

Вадим Карасев

Ограничения из-за пандемии коронавируса коснулись предприятий почти всех сфер. Турагентства, отели, салоны красоты, тренажерные залы, небольшие кафе и рестораны — для владельцев этих видов малого и среднего бизнеса карантин стал настоящим испытанием. На субсидии пострадавшим от пандемии предприятиям правительство выделило более 81 млрд рублей. Есть и другие варианты помощи от государства, которые могут помочь адаптироваться к новым реалиям и сохранить свое дело. Ruposters помогает разобраться в видах помощи от государства и рассказывает, как можно ее получить.

Меры поддержки бизнеса

мораторий на банкротство;мораторий на проверки бизнеса;кредитные каникулы;налоговые каникулы;отсрочка арендных платежей;безвозмездные субсидии;автоматическое продление лицензий;финансовая помощь самозанятым и ИП.

Что такое мораторий на банкротство и проверки бизнеса

Во время моратория на банкротство приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов, а также судебные производства по принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата. На это имеют право юрлица из перечня наиболее пострадавших отраслей экономики и организации, включенные в перечень системообразующих и стратегических. Список наиболее пострадавших отраслей экономики вначале включал в себя 9 сфер бизнеса и 21 вид деятельности, но потом был расширен. Посмотреть, входит ли ваша сфера деятельности в этот список, можно на сайте ФНС.

Во время действия моратория на банкротство нельзя взыскать заложенное имущество, если на него был наложен арест, нельзя начислить штрафы за просрочку платежей. Мораторий будет действовать полгода, по задумке правительства, это должно дать шанс пострадавшим предпринимателям выйти из затруднительного положения с наименьшими потерями.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Мораторий на проверки приостанавливает проведение выездных проверок в отношении малого и среднего бизнеса, включая и налоговые. Действует такая мера до 1 июня 2020 года и распространяется на плановые проверки малых и средних предприятий, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческих организаций, численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек.

Как взять кредитные каникулы

Взять кредитные каникулы могут предприятия малого и среднего бизнеса, входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Проверить свой статус можно на сайте. Отсрочка будет предоставляться на полгода. Еще вы можете рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для банков, но только в случае участия кредитора в программе Минэкономразвития РФ. Чтобы воспользоваться правом на кредитную отсрочку, обратитесь в тот банк, в котором вы брали в долг.

Если ваша организация не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, вы можете рассчитывать на реструктуризацию кредита — снижение его размера, перенос сроков платежа, смену валюты и т.д.

Также планируется запуск новой программы: предприятия смогут получить кредит под 2%. Государство компенсирует банкам остальную часть ставки. Размер кредита рассчитают исходя из одного МРОТ на каждого сотрудника, затем сумму умножат на срок кредитования. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 г. Кредит можно тратить на любые цели, но правительство рассчитывает, что в первую очередь он пойдет на зарплаты сотрудникам. За сохранность 90% сотрудников государство полностью погасит долг. Если сохранится не менее 80% работников, можно будет вернуть только 50% суммы.

Получить кредит на таких условиях смогут компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации. Массовый запуск программы запланирован на 1 июня.

Полный перечень пострадавших отраслей (по состоянию на 12.05.2020 г.) 1/3Полный перечень пострадавших отраслей (по состоянию на 12.05.2020 г.) 2/3Полный перечень пострадавших отраслей (по состоянию на 12.05.2020 г.) 3/3

Как воспользоваться налоговыми каникулами

Отсрочка уплаты практически всех налогов доступна для пострадавших от коронавируса организаций, а части налогов — для всех остальных предпринимателей. Тем, кто работает в пострадавших отраслях, а также социально ориентированным НКО полностью спишут налоги (кроме НДС) и страховые взносы за 2-й квартал 2020.

Узнать, доступны ли налоговые каникулы или другие льготные условия для вашего предприятия, легко. Зайдите на сайт ФНС и введите в форму (ссылка активна только после входа в личный кабинет) для проверки ИНН или ОГРН. При положительном ответе вы получите ссылку на заявление об отсрочке и на условия ее предоставления.

Не забывайте, что платить после каникул все равно придется, но образовавшуюся задолженность можно будет реструктурировать и отдавать долг равными частями в течение года.

Что делать, если нечем платить за аренду

Можно воспользоваться отсрочкой арендных платежей. Она распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество. Исключение составляют жилые помещения, счета за коммунальные услуги и расходы на содержание арендуемого имущества. Арендаторы, которые претендуют на отсрочку, должны быть организациями или ИП, осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Фото: "Форпост Северо-Запад"

Отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 г., а оплатить долг вы можете в течение двух лет, то есть в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Важно! Во время предоставления арендных каникул арендодатель не вправе начислять штрафы за несоблюдение сроков оплаты.

Условия для получения субсидий

Одной из мер поддержки являются безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу в размере МРОТ за каждого сотрудника в течение двух месяцев.

состоять в реестре малого и среднего предпринимательства на 1 марта 2020 года;количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от количества работников в марте 2020 г.;должна быть подана отчетность по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд России за март — до 15 апреля;вы не должны иметь задолженности по налогам и страховым взносам более трех тысяч рублей на 1 марта 2020 года либо погасить ее к моменту подачи заявления;предприятие не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства;предприятие должно входить в перечень пострадавших отраслей экономики.

Обратиться с заявлением в налоговый орган для получения субсидии необходимо:

за апрель 2020 года — с 1 мая до 1 июня 2020 года;за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Что делать, если у меня заканчивается лицензия на деятельность

Продлевать лицензии в 2020 году не нужно — на многие виды деятельности разрешения продлеваются автоматически на один год. Например, на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на пользование недрами, на оказание услуг связи, теле- и радиовещание, на осуществление частной детективной деятельности и частной охранной деятельности, на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного плавания. На срок до года может переноситься прохождение повторной сертификации, аккредитации, переаттестации, а обязательные выездные проверки лицензиатов будут проводиться дистанционно.

Фото: KP.RU

Помощь самозанятым и ИП

А индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в пострадавших во время пандемии отраслях, предоставят еще и вычет в размере МРОТ в отношении страховых взносов.