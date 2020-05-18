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Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили важность дальнейшего сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин. Глава российского государства поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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