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Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса
В следующий четверг Верховная Рада Украины намерена приступить к рассмотрению законопроекта о легализации игорного бизнеса во втором чтении. Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, к документу подано менее 3,5 тыс. поправок. "При желании это около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского законов, как говорил классик, – "скукотища", – отметил Железняк.
В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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