Развеян популярный миф о коронавирусе

Алексей Вольцев

В Минздраве ответили на вопрос о связи между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции.

"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — цитирует ведомство портал стопкоронавирус.рф.

В министерстве также подчеркнули, что тест на коронавирус можно сдать бесплатно, если анализ назначен врачом — по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего заражены около 4,5 миллиона человек, из которых более 300 тысяч умерли.