Развеян популярный миф о коронавирусе
Сегодня, 17:42 Алексей Вольцев
В Минздраве ответили на вопрос о связи между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции.
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — цитирует ведомство портал стопкоронавирус.рф.
В министерстве также подчеркнули, что тест на коронавирус можно сдать бесплатно, если анализ назначен врачом — по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего заражены около 4,5 миллиона человек, из которых более 300 тысяч умерли.
По материалам: ria.ru