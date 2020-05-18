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Развеян популярный миф о коронавирусе

Развеян популярный миф о коронавирусе
В Минздраве ответили на вопрос о связи между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции.  

"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — цитирует ведомство портал стопкоронавирус.рф.

В министерстве также подчеркнули, что тест на коронавирус можно сдать бесплатно, если анализ назначен врачом — по клиническим и эпидемиологическим показаниям. 


Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего заражены около 4,5 миллиона человек, из которых более 300 тысяч умерли.

# Россия
По материалам: ria.ru

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