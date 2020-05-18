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РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
Министерство сельского хозяйства не поддержало предложение приостановить упрощенный режим ввоза генно-модифицированной сои в Россию, сообщает РБК.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее до конца 2020 года от государственной регистрации ГМО соевые продукты и шрот, которые используются для кормов животных. После этого губернаторы некоторых регионов обратились в Минсельхоз с просьбой отменить соответствующее постановление.

В ведомстве заявили об отсутствии оснований для отмены упрощенного режима и пообещали следить за безопасностью подобной продукции.

"Приостановление или отмена действия постановления создадут предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий", - отметили в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что мера обусловлена фактической монополией в поставках соевых бобов на отечественном рынке животноводческой продукции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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