Резиденты ТОР и СПВ смогут искать инвестиции через онлайн суперсервисы

Влада Некрасова

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток смогут привлекать инвестиции через онлайн суперсервисы, которые разрабатывает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока, рассказал в интервью РИА Новости министр Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) планирует запустить электронные суперсервисы для получения разрешительных документов и оказания других услуг резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

"Через "личный кабинет" резиденты могут привлекать и инвестиции. Для этого необходимо оставить заявку с параметрами проекта – информация будет опубликована и доступна для потенциальных партнеров. В разработке находятся сервисы по подписанию и утверждению соглашений с резидентами, подаче заявок на право предоставления товарного знака "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток" и кадровую потребность в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", — рассказал министр.