Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА

Влада Некрасова

Госкорпорация "Росатом" заключила договор на поставку 192 аппаратов ИВЛ для учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городах своего присутствия, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких для материально-технического обеспечения организаций Федерального медико-биологического агентства ("ФМБА России") в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - звучит объект закупки.

Сумма контракта составляет 547,2 миллиона рублей.

Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.