Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
Сегодня, 09:35 Влада Некрасова
Госкорпорация "Росатом" заключила договор на поставку 192 аппаратов ИВЛ для учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городах своего присутствия, следует из данных портала госзакупок.
"Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких для материально-технического обеспечения организаций Федерального медико-биологического агентства ("ФМБА России") в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - звучит объект закупки.
Сумма контракта составляет 547,2 миллиона рублей.
Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.
По материалам: ria.ru