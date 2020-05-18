Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА

Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
Госкорпорация "Росатом" заключила договор на поставку 192 аппаратов ИВЛ для учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городах своего присутствия, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких для материально-технического обеспечения организаций Федерального медико-биологического агентства ("ФМБА России") в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - звучит объект закупки.

Сумма контракта составляет 547,2 миллиона рублей.


Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО
Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри Поттера»
Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри
Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»
Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»
Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч
Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч
4 признака, что у вас отталкивающая энергетика: проверьте себя
4 признака, что у вас отталкивающая энергетика: проверьте себя
Более 120 стран выступили за расследование о происхождении коронавируса
Более 120 стран выступили за расследование о происхождении
В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе
Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе
Завоевать все возможные титулы и остановиться. Вернется ли Алина Загитова к соревнованиям?
Завоевать все возможные титулы и остановиться. Вернется ли Алина
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны

Топ на сегодня

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек

Еще по теме

Медведев назначил Середу заместителем руководителя ФМБА
ФМБА за год потратит более 900 млн рублей на базу данных донорства крови
Минздраву поручили сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ
ФМБА направило 12,9% ассигнований в 2017 году на обеспечение сборных России