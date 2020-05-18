Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов

Влада Некрасова

Сотрудникам продовольственных магазинов необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

"Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций", — уточнили в ведомстве.