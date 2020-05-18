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Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россельхознадзор снял запрет на ввоз из Китая живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, говорится в документах ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, сняты ранее ведённые из-за  COVID-19 ограничения на ввоз и транзит через РФ «всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР».

Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что после окончания пандемии коронавируса взаимодействие с китайскими партнёрами изменится — ведомство разрабатывает новые подходы для более устойчивого сотрудничества.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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