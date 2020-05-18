Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Сегодня, 17:21 Влада Некрасова
Россельхознадзор снял запрет на ввоз из Китая живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, говорится в документах ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, сняты ранее ведённые из-за COVID-19 ограничения на ввоз и транзит через РФ «всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР».
Ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что после окончания пандемии коронавируса взаимодействие с китайскими партнёрами изменится — ведомство разрабатывает новые подходы для более устойчивого сотрудничества.
По материалам: pnp.ru