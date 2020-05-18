Россия поддерживает усилия ВОЗ по борьбе с COVID-19, заявил Мурашко

Алексей Вольцев

Россия поддерживает усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с новым коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.

"Всецело поддерживаем усилия ВОЗ по борьбе с пандемией нового коронавируса… Российская Федерация выступает за укрепление ВОЗ в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия оказала финансовую и методическую поддержку ВОЗ в борьбе с новым коронавирусом, а российские эксперты принимали участие в страновых миссиях ВОЗ по борьбе со вспышкой COVID-19.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.