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Ростовские власти объяснили резкий прирост новых случаев коронавируса в регионе

Ростовские власти объяснили резкий прирост новых случаев коронавируса в регионе

Последние два дня в Ростовской области фиксируется более ста новых заболевших Covid-19. Власти рассказали, почему это происходит.

Второй день подряд в донском регионе прирост новых случаев коронавируса ставит рекорды. Так в субботу в Ростовской области зарегистрировано 112 новых случаев Covid-19, а в воскресенье - 115. Как рассказали власти региона, объясняется это увеличением числа тестов. Отмечается, что если в середине недели лаборатории провели около трех тысяч тестов, то в воскресенье уже 3882 теста.

На прошлой неделе стало известно, что Ростовская область имеет низкий показатель по числу тестов за сутки. При том, что по требованиям Роспотребнадзора ослаблять ограничения можно при показателе не ниже 70 тестов на 100 тысяч населения. В начале недели в регионе показатель был равен 55, к воскресенью его удалось поднять до 67,3 тестов на 100 тысяч населения, пишет 1rnd.ru.

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По материалам: u-f.ru

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