Рубль подскочил вслед за нефтью

Анастасия Иванова

Рубль в понедельник вечером уверенно рос против доллара вслед за нефтяными котировками. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 81 копейку — до 72,77 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 79,45 рубля.

Ранее в понедельник американская валюта снижалась до 72,57 рубля, то есть до минимального значения с 13 марта, евро падал до 78,72 рубля, минимума с 6 марта.

Национальная валюта в течение торгов 18 мая уверенно росла на фоне активизации глобального спроса на рисковые активы, но главный импульс пришел от нефтяного рынка, который в течение дня прибавлял 7%.

Эксперты ожидают восстановления спроса на топливо по мере ослабления введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений в мире, а также снижения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности и прекращения роста запасов в Соединенных Штатах.