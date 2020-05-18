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Сара Фергюсон поделилась редким селфи с принцем Эндрю и дочерями: "Горжусь нашей дружной, любящей семьей"

Сара Фергюсон поделилась редким селфи с принцем Эндрю и дочерями: "Горжусь нашей дружной, любящей семьей"

60-летние принц Эндрю и Сара Фергюсон развелись в 1996 году, но не перестали быть семьей, о чем на днях напомнили миру. Герцог и герцогиня Йоркские, возможно, вместе отметили Международный день семей: герцогиня поделилась в соцсети фотографией, на которой воссоединилась с экс-супругом и взрослыми дочерями, 31-летней принцессой Беатрис и 30-летней принцессой Евгенией.В Международный день семей… Я так горжусь нашей дружной, любящей семьей, — подписала снимок она.


Принцесса Беатрис, Сара Фергюсон, принц Эндрю и принцесса Евгения

Кажется, что после скандала из-за связи принца Эндрю с делом Джеффри Эпштейна сын королевы Елизаветы II стал чаще напоминать миру о своих прекрасных отношениях с бывшей женой. Месяц назад Сара помогла ему упаковать подарки для медработников, поддержав благотворительную акцию. Ее помощница, опубликовавшая те кадры в сети, назвала семью герцога и герцогини Йоркских "надежной и крепкой".

На регулярных мероприятиях, в которых участвуют все члены британской королевской семьи или ближайшее окружение королевы, Сару Фергюсон не увидишь, но это не значит, что она потеряла с ней связь. В своем инстаграме она активно поддерживает семью бывшего мужа.


Принц Эндрю и Сара Фергюсон


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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