Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе

Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе

Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисеФото: Ahmed Yosri / Reuters

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать акции ведущих американских компаний и банков, чтобы заработать на обрушении их стоимости из-за текущего кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В Boeing фонд вложил 713,7 миллиона долларов, в Citigroup и Facebook — по 522 миллиона, a в Disney и Bank of America — немногим менее 500 миллионов. Еще 827,7 миллионов PIF потратил на акции нефтяной компании BP, а 300 миллионов — на ряд других компаний.

При этом организация собралась пойти на риск в рамках этого способа получить доход в будущем. PIF ведет переговоры о кредите на сумму десять миллиардов долларов США, чтобы купить еще больше акций, утверждают источники близкие к принятию решений. В самом фонде отрицают такую возможность, утверждая, что у него достаточно собственных средств.

При этом саму политику скупки подешевевших акций управляющий фонда Ясир аль-Румайян подтверждал еще в апреле, называя в качестве примеров удачных инвестиций авиакомпании.

Еще до апрельской сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны пошли на рекордное сокращение добычи нефти, PIF скупил акции в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. Тогда было потрачено около миллиарда долларов. По всей видимости, организация понадеялась на резкий рост нефтяных котировок, однако соглашение не вдохновило рынок, цены на нефть продолжили падение.

Искать любые способы заработка Саудовскую Аравию заставляет ситуация с доходами. Дефицит бюджета в первом квартале достиг девяти миллиардов долларов, так что власти королевства с 1 июня остановят выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысить в три раза, до 15 процентов, налог на добавленную стоимость.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО
Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри Поттера»
Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри
Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»
Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»
Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч
Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч
4 признака, что у вас отталкивающая энергетика: проверьте себя
4 признака, что у вас отталкивающая энергетика: проверьте себя
Более 120 стран выступили за расследование о происхождении коронавируса
Более 120 стран выступили за расследование о происхождении
В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе
Саудовская Аравия нашла рискованный способ заработать на кризисе
Завоевать все возможные титулы и остановиться. Вернется ли Алина Загитова к соревнованиям?
Завоевать все возможные титулы и остановиться. Вернется ли Алина
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны

Топ на сегодня

Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек

Еще по теме

СМИ назвали потенциального покупателя Tesla
Банк «Открытие» перед санацией купил расписки Qiwi на 90 млн долларов
Экс-сотрудник Deutsche Bank отказался от $8,25 млн за разоблачение банка
Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке новых акций Tesla