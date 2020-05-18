"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом

Вадим Карасев

26-летний Джастин Бибер из тех, кто не стесняется поделиться подробностями своей личной жизни и не избегает интимных вопросов. На днях вышла очередная серия документального проекта The Biebers on Watch, который Джастин делает вместе со своей супругой, 23-летней Хейли Болдуин.





Джастин Бибер и Хейли Болдуин

В новом выпуске канадский певец ответил и на вопрос, есть ли что-то, о чем он жалеет в своем прошлом.

Я ни о чем не жалею, потому что считаю, что все события делают тебя той личностью, которой ты являешься, ты приобретаешь опыт. Если бы я мог вернуться и избежать какой-то боли, через которую мне пришлось пройти, то я бы, наверное, сохранил себя до брака. Знаю, это звучит безумно, но секс может сбивать с толку,

— признался Бибер.





Напомним, сам Джастин является противником секса до брака и не вступал с Хейли в интимные отношения до того, как они поженились. По словам певца, это лишь пошло на пользу их отношениям:

Думаю, я действительно стал серьезно относиться к Хейли, когда я прекратил заниматься сексом, потому что это прояснило все для меня. Я смог по-настоящему построить этот фундамент отношений с ней, укрепить доверие. Она могла воспринимать меня всерьез и знать, что если я не буду делать это с ней, то я не буду делать это с кем-то еще, и она смогла довериться мне.

На прошлой неделе певец, кстати, принял участие в эфире в инстаграме пастора Рича Уилкерсона, где также высказал свою позицию.





Секс до брака может ослепить вас, может затуманивать ваши суждения и принятие решений,

— поделился мнением Джастин.

Надо отметить, что сама Хейли не до конца разделяет точку зрения своего мужа. Знаменитость отмечает, что у них разный опыт.

Но соглашусь, что физическая близость иногда действительно может все запутать,

— добавила Хейли во время прямого эфира.

Напомним, пара обручилась в июле 2018 года, примерно через месяц после того, как начала встречаться. А вот свадьбу пришлось отложить на год из-за состояния здоровья Бибера — певец долгое время боролся с депрессией, кроме того, у него была диагностирована болезнь Лайма.