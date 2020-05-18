Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом

"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом

"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом

26-летний Джастин Бибер из тех, кто не стесняется поделиться подробностями своей личной жизни и не избегает интимных вопросов. На днях вышла очередная серия документального проекта The Biebers on Watch, который Джастин делает вместе со своей супругой, 23-летней Хейли Болдуин.


Джастин Бибер и Хейли Болдуин

В новом выпуске канадский певец ответил и на вопрос, есть ли что-то, о чем он жалеет в своем прошлом.

Я ни о чем не жалею, потому что считаю, что все события делают тебя той личностью, которой ты являешься, ты приобретаешь опыт. Если бы я мог вернуться и избежать какой-то боли, через которую мне пришлось пройти, то я бы, наверное, сохранил себя до брака. Знаю, это звучит безумно, но секс может сбивать с толку,

— признался Бибер.


Напомним, сам Джастин является противником секса до брака и не вступал с Хейли в интимные отношения до того, как они поженились. По словам певца, это лишь пошло на пользу их отношениям:

Думаю, я действительно стал серьезно относиться к Хейли, когда я прекратил заниматься сексом, потому что это прояснило все для меня. Я смог по-настоящему построить этот фундамент отношений с ней, укрепить доверие. Она могла воспринимать меня всерьез и знать, что если я не буду делать это с ней, то я не буду делать это с кем-то еще, и она смогла довериться мне.

На прошлой неделе певец, кстати, принял участие в эфире в инстаграме пастора Рича Уилкерсона, где также высказал свою позицию.


Секс до брака может ослепить вас, может затуманивать ваши суждения и принятие решений,

— поделился мнением Джастин.

Надо отметить, что сама Хейли не до конца разделяет точку зрения своего мужа. Знаменитость отмечает, что у них разный опыт.

Но соглашусь, что физическая близость иногда действительно может все запутать,

— добавила Хейли во время прямого эфира.

Напомним, пара обручилась в июле 2018 года, примерно через месяц после того, как начала встречаться. А вот свадьбу пришлось отложить на год из-за состояния здоровья Бибера — певец долгое время боролся с депрессией, кроме того, у него была диагностирована болезнь Лайма.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
В Бельгии открываются музеи и зоопарки
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
СМИ: Самбурская подала в суд на продюсера Дробыша, потребовав отдать ее песни
СМИ: Самбурская подала в суд на продюсера Дробыша, потребовав отдать
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
Эксперт прокомментировал статью американского СМИ о "морском монстре"
Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда
Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда
На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение
На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции
РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Еще по теме

Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
Джастин Бибер встречал Новый год с Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Селена Гомес посещают терапию из-за Хейли Болдуин
Официально: Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились