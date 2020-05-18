СМИ: некоторые программы нацпроекта «Цифровая экономика» предлагают отсрочить

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Аналитический центр при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда программ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом пишет «Коммерсант».

По информации газеты, проведение мероприятий по развитию искусственного интеллекта в России предлагают перенести, так как пандемия может негативно сказаться на результатах программы. Из направления «Информационная безопасность» хотят исключить несколько мероприятий и перераспределить выделенные на них 1,6 млрд рублей на другие задачи нацпроекта.

В нацпроект «Цифровая экономика» входят шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики». На его реализацию планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2019 года утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ, в частности, определяет использование ИИ в интересах страны.