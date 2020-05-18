СМИ: Самбурская подала в суд на продюсера Дробыша, потребовав отдать ее песни

Вадим Карасев

33-летняя Настасья Самбурская на протяжении четырех лет была подопечной продюсера Виктора Дробыша. Артистка решила подать на своего наставника в суд, сообщает Starhit.

Певица и актриса сочла, что годы сотрудничества с Виктором Дробышем, занимавшемся ее продвижением, не принесли желанного эффекта.

В результате Настасья Самбурская приняла решение подать на продюсера в суд, захотев расторгнуть контракт с "Национальной музыкальной корпорацией" Виктора Дробыша, отмечают СМИ.

По данным источника, звезда сериала "Универа" потребовала от продюсера вернуть ей песни, при этом о какой-либо денежной компенсации речи не идет.

Накануне поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что Дробыш и Самбурская якобы использовали ее стихотворение "Мечта" для создания песни под названием "Старая", которая была выпущена еще три года назад - ее выход певица приурочила к своему 30-летию.

В композиции Самбурская мечтает о том, как она состарится, станет наконец толстой и перестанет "скрывать складки на теле".

"Мечтают подруги потр**ться в Турции, мечтают о сиськах, чтобы мальчикам нравиться, тупые надутые тощие курицы, а я вот мечтаю состариться", - спела исполнительница. Те же строки можно обнаружить в стихотворении поэтессы, которые опубликованы на сайте "Стихи.ру".

Анастасия Рыбачук считает, что Самбурская и Дробыш якобы нарушили авторские права. Поэтесса подала в суд на звезд российского шоу-бизнеса, потребовав взыскать с них 1,5 миллиона рублей.

Около года назад Настасью Самбурскую обвинили в клевете. На звезду "Универа" подали в суд после ее заявления о том, что любовница Александра Головина Светлана Белогурова находилась в наркотическом опьянении в момент зачатия ребенка.