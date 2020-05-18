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Смоленская чиновница призналась в создании фейкового аккаунта, с которого хвалила вырубку деревьев

Смоленская чиновница призналась в создании фейкового аккаунта, с которого хвалила вырубку деревьев

Сотрудница администрации Смоленска Ольга Францкевич оставляла в соцсети "ВКонтакте" комментарии в поддержку вырубки деревьев, причем делала это с фейкового аккаунта, пишет "7х7".

Власти города собираются вырубить 162 дерева на улице Николаева, утверждая, что растения больны. В то же время заключение МБУ "Зеленстрой" говорит о том, что состояние растущих на улице каштанов, кленов и берез вполне удовлетворительное. Местные жители и активисты выступают против вырубки.

Францкевич под псевдонимом Мария Ковалевская в обсуждениях проблемы в соцсетях выразила поддержку инициативе администрации.

"Молодцы. Деревья в городе надо и обновлять тоже. А каштаны на Николаева действительно все больные", — написала она под одним из постов в паблике "Смоленск".

Чиновница пояснила, что создала фейковый аккаунт, чтобы "свободно писать свое личное мнение без оглядки на место работы".

"Все это я могла бы писать и с основной страницы, но как-то уже столкнулась с тем, что мое мнение воспринимается как мнение администрации, с теми же скринами, криками и публикациями, а я этого не хочу", — сказала Францкевич.

При этом она отметила, что не получает денег за подобные комментарии, ее наоборот "наказывают за трату рабочего времени".

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По материалам: uposters.ru

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