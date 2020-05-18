Создатель Дэдпула объяснил, почему новая часть выйдет минимум через пять лет

Анастасия Иванова

Роб Лайфелд, автор комиксов про Дэдпула и его создатель, пообщался с io9 и прояснил свои недавние комментарии по поводу нового фильма.Сценарист ранее дал пару интервью, в которых заявил, что у Disney и Marvel нет никаких планов на «Дэдпула 3». После этого на него накинулась часть фанатов с обвинениями, что ему просто обидно, потому что его никто не позвал делать новый фильм. Сейчас Роб Лайфелд объяснил комментарии.Он все еще не отказывается от слов — никто не работает над новым «Дэдпулом»."Я честно ответил на вопрос. На той неделе я многое понял про ложь. Расскажи людям про леденцы, единорогов и радугу, и все будет хорошо, потому что они хотят быть обманутыми. Если кто-то говорит: «Да, мы продвигаемся [с фильмом]», то это сигнал того, что ничего на самом деле нет", - отметил Лайфелд.Роб объясняет, почему его слова логичны — Marvel приобрела права на «Дэдпула», когда уже разработала план на множество будущих фильмов и сериалов Disney+. То есть новых «Людей Икс» и «Дэдпула» не стоит ждать в скором времени."Вне зависимости от моего статуса инсайдера, я знаю одно — если фильма нет в графике, к нему не надо относиться серьезно. Людям не понравилось, что я прикинул график [выхода новых фильмов] примерно на пять лет вперед и не увидел там «Дэдпула». Не знаю, каким образом он выйдет раньше", - подчеркнул сценарист.Есть еще такой пример — Marvel объявила на прошлой выставке Comic-Con, что собирается снимать «Блэйда» с Махершалой Али. При этом мы больше ничего не знаем про фильм — у него нет ни даты, ни режиссера. Сравните это с «Дэдпулом» и «Людьми Икс», про которых нам вообще никто ничего не говорит.Роба Лайфелда беспокоит, что Marvel тормозит с «Дэдпулом». По его мнению, это ценная франшиза, интерес к которой может исчезнуть. При этом он не отрицает, что у него есть финансовый интерес — сценарист получает отчисления не только за фильмы, но и за использование персонажа, например, в Fortnite.Он также верит, что если фильм и начнут делать, то им обязательно должен заняться Райан Рейнольдс.