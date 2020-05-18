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Стала известна дата открытия Турции для россиян

Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Границы страны откроются для граждан 31 государства, включая Грузию, Азербайджан, Украину, а также некоторые страны Европы и Ближнего Востока. Уточняется при этом, что поначалу будет доступен только оздоровительный отдых.

Турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев на медицинских туристах. Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.


Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При этом все они должны показать на границе справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование.
# В мире
По материалам: ria.ru

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