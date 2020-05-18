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Стоимость российской нефти обновила максимум с марта

Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать и в конце прошлой недели стоимость марки впервые с середины марта превысила 30 долларов за баррель, сообщает новостная служба международного ценового агентства Argus.

"Стоимость Urals в Европе в конце прошлой недели превысила 30 долларов за баррель впервые с середины марта. Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками. Спрос на нефть и нефтепродукты начинает восстанавливаться в связи с ослаблением карантинных мер во многих странах", - говорится в сообщении агентства.

Так, в Северо-Западной Европе в пятницу Urals подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье цена марки в пятницу поднялась также на 1,49 доллара за баррель, до 31,84 доллара.


Brent, с конца апреля продается дороже североморской марки. Так, в Северо-Западной Европе премия Urals к Brent третий торговый день подряд остается на уровне 0,4 доллара за баррель, а в Средиземноморье - не меняется пятый торговый день и составляет 1,8 доллара за баррель.

"По данным трейдеров, майские партии Urals уже проданы. Участники рынка ожидают начала торгов июньскими грузами сорта на текущей неделе", - также уточняется в материале.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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