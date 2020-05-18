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Тарасова рассказала, как не взяла к себе Тутберидзе

Тарасова рассказала, как не взяла к себе Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала интервью проекту "Один дома", в котором вспомнила, как однажды отказалась взять в ученицы Этери Тутберидзе.

Эта история произошла много лет назад. Тогда начинающую фигуристку Тутберидзе не взяла к себе тренер Елена Чайковская, не приняли ее и в ЦСКА.

Я тоже ее не взяла, она и ко мне ходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: "Я тебя не помню". А она рассказывала: "Вы работали с Климовой и Пономаренко, и вообще ничего вокруг не видели. Это было видно". Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно. И кто там приходил и уходил — не замечала.

По мнению Тарасовой, Тутберидзе смогла стать тренером высочайшего класса благодаря мотивации, работоспособности и везению.

Она неплохо каталась, у нее был хороший конек! И желание стать тренером. Она же не захотела работать в Америке. Она хотела создать свою школу – и создала. Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Ее пригласили на каток, и она стала там не работать, а пахать. И жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя, и дает тебе новые возможности. Надо перерабатывать других.

Как писал Ruposters, ранее Татьяна Тарасова заступилась за Алексея Ягудина, которого в эфире Первого канала обвинили в пьяном дебоше.

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По материалам: uposters.ru

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