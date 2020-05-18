«Транснефть» ответила «Роснефти»: предложила поднять тарифы

Лидия Мартынова

«Транснефть» предложила поднять тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов. Так полностью подконтрольная государству компания ответила на попытки «Роснефти» добиться снижения расценок. «Транснефть» указывает на то, что нефтяные компании больше заботятся о доходах частных акционеров.

«Транснефть» опубликовала презентацию своего видения тарифов на транспортировку нефти. Произошло этого после того, как стало известно о попытках «Роснефти» добиться снижения тарифов. Глава нефтекомпании Игорь Сечин написал письмо и.о. премьер-министра Андрею Белоусову о том, что цены на нефть снизились до кризисного уровня 2008 года и целесообразно снизить и тарифы на транспортировку до уровня того года. Более того, руководитель крупнейшей в России нефтяной компании заявил на совещании с президентом, что расходы на транспортировку составляют сегодня треть стоимости нефти.

В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин сразу заявил, что транспортировка в цене нефти не превышает 14%, а рост тарифов с 2008 года объясняется инфляцией и вложениями в такие проекты как ВСТО в Китай, Заполярье — Пурпе, а также порт Козьмино. Их активно использует для экспорта нефти сама «Роснефть».

Сегодня, 18 мая, «Транснефть» перешла в наступление и уже сама предложила изменить тарифы — повысить их. Как указывает госмонополист, именно такой вариант будет выгоден государству, так как снижение тарифов приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства.

В «Транснефти» указывают на то, что предлагают сейчас лишь поднять тарифы до рыночного уровня. «С учетом структуры акционеров в нефтяной отрасли, целесообразно не понижать, а повысить тарифы „Транснефти“ до рыночного уровня, чтобы нивелировать искусственный дисбаланс, возникший в отрасли, — говорится в презентации. — При таком повышении „Транснефть“ могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50−75% чистой прибыли на дивиденды».

В госмонополии уточнили, что 78,6% дивидендов направляют государству и еще около 15% получают РФПИ и дружественные России иностранные суверенные фонды, а также пенсионный фонд «Газпрома» и структуры Газпромбанка напомнила компания. В то же время из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам уходит 42 рубля в форме дивидендов, государству — только 14 рублей, указали в «Транснефти».

Из презентации «Транснефти». Иллюстрация: transneft.ru.

Как отмечал ИА Newstes ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, попытка снизить тарифы «Транснефти» это шанс для «Роснефти» не только получить улучшение экономических условий, но и ударить по своим аппаратным конкурентам. «Не секрет, что у Сечина и Токарева (президента „Транснефти“) есть открытый аппаратный конфликт», — заметил эксперт. По его мнению, если «Роснефти» удастся снизить тарифы на транспортировку нефти, тогда «Транснефть» сократит свою выручку и ей, возможно, придется брать кредиты на исполнение инвестиционной программы и выплату дивидендов. «Транснефть» уже начала ответные действия, заявив, что в стоимости нефти, продаваемой «Роснефтью», услуги транспортировки составляют только 13%. Поэтому «Роснефти» вряд ли удастся получить снижение тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. Все-таки аргумент «Транснефти» о том, что тариф не зависит от рыночной ситуации крайне убедителен. И президент России вряд ли удовлетворит просьбу «Роснефти», ведь тогда логично было бы поднимать тарифы на транспортировку во времена высоких цен на нефть, как заявляла «Транснефть». А этого не происходит. Так что ожидать снижения тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти не стоит», — резюмировал ведущий аналитик ФНЭБ.