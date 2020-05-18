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Турция вновь начнет принимать российских туристов

Турция вновь начнет принимать российских туристов

Отдых в Турции вновь станет доступным для россиян, а также иных зарубежных туристов. В Ассоциации туроператоров России назвали “заветную” дату.


Как пишет lenta.ru, Турция начнет принимать гостей из 31 государства с 20 мая 2020 года. Помимо россиян на курорт будут пускать граждан из Украины, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Грузии, государств Ближнего Востока и Европы. Однако есть одно “но” - поездки будут оздоровительными, а не “пляжными”.

Власти Турции намерены протестировать антикоронавирусную схему приема гостей, подразумевающую строгое соблюдение правил гигиены, на медицинских туристах.

Курортная страна готова принимать отдыхающих по таким меднаправлениям, как кардиология, травматология, интенсивная терапия, ортопедия, детская и нейрохирургия и ряд иных.

Пока что въезд зарубежных гостей возможен лишь через аэропорты Анкары и Стамбула. В качестве сопровождающих допускается по двое человек на каждого пациента. В рамках прохождения погранконтроля все прибывающие в Турцию должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса. Однако допускается прохождение тестирования на платной основе после пересечения границы.

В АТОР подчеркнули, что россияне в мае и июне вряд ли попадут в Турцию, так как пока остаются неизвестными точные даты открытия границ РФ.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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