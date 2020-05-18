У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус

Алексей Вольцев

Среди депутатов Госдумы выявлено уже шестое заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сегодня, 18 мая, на своём Telegram-канале сообщила советница спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома», — написала Кашеварова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирус обнаружили у пятерых депутатов. Депутатов от КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова, у которых подтвердился Covid-19, уже выписали из больницы. В медучреждениях сейчас проходят лечение депутаты Светлана Максимова и Оксана Пушкина.

Напомним, вирус ранее проник и в систему исполнительной власти РФ. Инфекцию подхватили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Заразился также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.