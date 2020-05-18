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У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгомФото: David Becker / AP

Иностранные инвесторы в марте избавились от американских гособлигаций на 256 миллиардов долларов. Ценные бумаги продавали как частные вкладчики, так и центробанки по всему миру, свидетельствует статистика министерства финансов США.

Уровень продаж оказался беспрецедентным и неожиданным, поскольку в предыдущие кризисы, например, в 2008-м году, бумаги, напротив, пользовались спросом. Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.

Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.

Россия также радикально сократила остающиеся вложения — более чем с 10 миллиардов долларов до 3,85 миллиарда. На такие меры пришлось пойти ради поддержания курса рубля. С начала марта регулятор продал на Московской бирже 6,6 миллиарда долларов. В первую очередь ради валюты ЦБ продавал краткосрочные американские облигации.

Из крупных кредиторов США нарастили вложения лишь несколько, в том числе Япония, Швейцария, Франция, Филиппины и Австралия. Китай, лидер по сумме американского госдолга, незначительно сократил объем.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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